Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Giriş: 04.07.2025 - 00:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 00:22
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Temmuz'da Azerbaycan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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