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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 00:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 00:22
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        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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        Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Temmuz'da Azerbaycan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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