Cumhuriyet Bayramı için gezi planı! 29 Ekim'de nerelere gidilir?

29 Ekim 2023 Pazar günü Cumhuriyetin 100'üncü yılı tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerde kutlanacak. Bu özel günü sevdikleriyle doyasıya yaşamak isteyen ve bayram atmosferini tatmak isteyen kişilere 29 Ekim'de gezilebilecek yerleri derledik.

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ANKARA

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için, bu onurlu günü başkent Ankara'da geçirebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret edebilirsiniz. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Anıtkabir, Rasattepe'de yer almaktadır. Anıtkabir'in yanında Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, PTT Pul Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi, Türk Hava Kurumu Müzesi gibi yerleri de ziyaret edebilirsiniz.