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        Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk kadın Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen oldu

        Cumhuriyet Gazetesi'nin 99 yıllık tarihinde ilk kez Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna kadın gazeteci getirildi. Cumhuriyet Gazetesi'nin Dış Haberler Servisi'nde görev yapan Mine Esen Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk kadın Genel Yayın Yönetmeni oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 08:05 Güncelleme: 01.09.2023 - 08:05
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        Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk kez...
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        Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen oldu. Cumhuriyet Gazetesi Dış Haberler Servisi'nde görev alan Mine Esen, gazetenin ilk kadın genel yayın yönetmeni oldu. Genel Yayın Koordinatörlüğü’ne de Hakan Akarsu getirildi.

        Cumhuriyet Gazetesi'nde görev değişiklikleri yaşandı. 99 yıllık gazetede ilk defa bir kadın Genel Yayın Yönetmeni görev yapacak.

        Gazetede yaşanan görev değişikliği sonrası Genel Yayın Yönetmenliği görevine Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne de Hakan Akarsu getirildi.

        Gazetede son olarak Tuncay Mollaveisoğlu Genel Yayın Yönetmenliği görevini, Ferda Öngün de Yayın Koordinatörlüğü görevlerini üstleniyordu.

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        MİNE ESEN KİMDİR?

        Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen Mine Esen, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Lisesi’nin ardından 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Basın Yayın Bölümü’nden mezun oldu. 1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yaklaşık 25 yıllık gazetecilik serüveninde gazetemizin dış haberler bölümünden haber merkezine ve yazıişlerine uzanan farklı bölümlerinde çalıştı.

        Çok sayıda uluslararası ve ulusal zirveyi takip etti, siyaset, politika, sivil toplum örgütlerinden önde gelen isimlerle söyleşiler, röportajlar yaptı. Bu çerçevede ABD, AB, Çin, Ortadoğu’nun yanı sıra Kıbrıs’taki gelişmelere de odaklandı. Göç, kadın ve kız çocuklarının hakları konusuna eğildi. Bu konulara yönelik yazı dizileri hazırladı. Gazetemizle özdeşleşmiş Pazar Yazıları sayfasının uzun yıllar editörlüğünü yürüttü. Yine Cumhuriyet gazetesi bünyesinde 2020 yılında başlayıp yaklaşık iki yıl yayımlanan Le Monde Diplomatique Türkiye ekibinde dış haberler müdürü olarak çalıştı. “Babıali’nin Dışişleri Bakanı” olarak da tanımlanan Ergun Balcı ekolünü izleyen Esen, 2016-2022 yılları arasında Cumhuriyet Dış Haberler Müdürlüğü görevini yürüttü. TGC ve TGS üyeleri arasında yer aldı.

        HAKAN AKARSU KİMDİR?

        Genel Yayın Koordinatörlüğü görevine getirilen Hakan Akarsu ise 1964 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Akarsu 1989 yılında girdiği Cumhuriyet gazetesinde 34 yıl aralıksız çalıştı. Gazete bünyesinde editörlükle başlayıp Yazıişleri Müdürlüğü görevine uzanan bir yelpazede görev yaptı. Akarsu, TGC, TGS, TSYD ve AIPS üyesidir.

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        #cumhuriyet gazetesi
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