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        Cumhuriyetin Yüzü Sergi Sohbetleri

        Borusan Kocabıyık Vakfı'nın düzenlediği Cumhuriyetin Yüzü sergisi, Uzun Cumartesi etkinliklerine devam ediyor. "Sergi Sohbetleri" kapsamında 27 Nisan Cumartesi günü Cumhuriyetin Yüzü sergisinde yer alan grafik ve tipografik çalışmalar, iletişim tasarımcısı Christopher Çolak'ın gözünden keyifli bir sohbetle değerlendirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 00:01 Güncelleme: 23.04.2024 - 00:01
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        Cumhuriyetin Yüzü Sergi Sohbetleri
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        Borusan Kocabıyık Vakfı’nın, erken Cumhuriyet dönemindeki çok boyutlu toplumsal dönüşümün kültüre, sanata ve sosyal yaşama izdüşümlerine odaklanan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, dönemin plastik sanatlar, müzik, edebiyat, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji, sinema gibi kültürel disiplinlere bakışını günümüze taşıyor.

        Sergi, 2 Haziran’a kadar Galataport İstanbul O2 Blok’ta, Pazartesi hariç her gün 11.00-20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilirken, Uzun Cumartesiler kapsamında her Cumartesi saat 22.00’ye kadar açık olacak.

        Cumhuriyetin Yüzü sergisindeki tipografik ve grafik çalışmalarla tarihe ışık tutuluyor

        Uzun Cumartesi kapsamında gerçekleştirilen Sergi Sohbetleri’nde Cumhuriyetin Yüzü sergisinde yer alan grafik ve tipografik çalışmalar, iletişim tasarımcısı Christopher Çolak’ın keyifli anlatımıyla birlikte ziyaretçilere sunulacak. Nihal Boztekin ve İzzet Umut Çelik’in moderatörlüğünde yürütülecek bu gezi ve sohbet, 27 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Galataport İstanbul O2 Blok’ta yer alan Cumhuriyetin Yüzü sergisinde gerçekleşecek.

        Christopher Çolak, sergide yer alan grafik ve tipografik ürünleri iletişim tasarımcısı gözüyle değerlendirerek, dikkatini çeken işler, detaylar, meseleler, ilişkiler hakkında konuşacak. Bu çalışmaların kurduğu görsel dünyanın günümüze yansımalarına odaklanırken tipografik incelikleri gözden kaçırmayacak, ancak eleştirel bir merceği de elden bırakmayacak.

        Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlik serisine kayıt yaptırmak için iletisim@bkv.org.tr adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.

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        #Cumhuriyetin Yüzü
        #Borusan Kocabıyık Vakfı
        #Christopher Çolak
        #sergi
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