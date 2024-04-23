Cumhuriyetin Yüzü Sergi Sohbetleri

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın, erken Cumhuriyet dönemindeki çok boyutlu toplumsal dönüşümün kültüre, sanata ve sosyal yaşama izdüşümlerine odaklanan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, dönemin plastik sanatlar, müzik, edebiyat, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji, sinema gibi kültürel disiplinlere bakışını günümüze taşıyor.

Sergi, 2 Haziran’a kadar Galataport İstanbul O2 Blok’ta, Pazartesi hariç her gün 11.00-20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilirken, Uzun Cumartesiler kapsamında her Cumartesi saat 22.00’ye kadar açık olacak.

Cumhuriyetin Yüzü sergisindeki tipografik ve grafik çalışmalarla tarihe ışık tutuluyor Uzun Cumartesi kapsamında gerçekleştirilen Sergi Sohbetleri’nde Cumhuriyetin Yüzü sergisinde yer alan grafik ve tipografik çalışmalar, iletişim tasarımcısı Christopher Çolak’ın keyifli anlatımıyla birlikte ziyaretçilere sunulacak. Nihal Boztekin ve İzzet Umut Çelik’in moderatörlüğünde yürütülecek bu gezi ve sohbet, 27 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Galataport İstanbul O2 Blok’ta yer alan Cumhuriyetin Yüzü sergisinde gerçekleşecek.