Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de yararlanmaları adına cümlenin ögeleri konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, cümlenin ögeleri hakkındaki tüm detaylar…

Cümlenin Ögeleri Nelerdir?

Yüklem

Özne

Nesne (Düz Tümleç)

Dolaylı Tümleç

Zarf Tümleci

Edat (İlgeç) Tümleci

Cümle Dışı Unsurlar

Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı

Yukarıda sıralanan cümlenin ögeleri hakkında detaylı bilgileri ve cümlenin ögelerini bulma, cümleyi ögelerine ayırma gibi yöntemleri bu başlık altında bulabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte ayrıntılarıyla cümlenin ögelerini inceleyelim.

Temel Ögeler

Bir düşünceyi, bir dilek ya da duyguyu söz veya yazı ile anlatabilmek için en az iki öge gereklidir. Bunlar yüklem ve öznedir. Bunlara cümlenin temel öğeleri denir.

Yüklem

Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem adı verilmektedir. Cümlenin temel ögelerinden biri olan yüklem olmadan cümle oluşmaz.

Örnek:

Ben her akşam süt içerim . (İçmek sözcüğü bir yargı belirttiği için yüklemdir.)

Özne

Yüklemin bildirdiği iş, oluş ya da durumu yapan ya da cümledeki olan bir şeyi karşılayan ögeye özne denir. Özne, cümlenin temel öğesidir; ancak her cümlede bulunmak zorunda değildir. Özne; yükleme sorulan kim ve ne soruları sorularak bulunur.

Örnek:

İnsanlar etrafta dolaşıyor. ( Kim dolaşıyor? / Ne dolaşıyor?)

etrafta dolaşıyor. ( Kim dolaşıyor? / Ne dolaşıyor?) Dün akşam televizyon (Ne bozuldu? / Kim bozuldu?)

Not: Özneler kendi içinde açık özne, gizli özne ve sözde özne olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Açık Özne: Yüklemin bildirdiği yargıyı gerçekleştiren ya da yargının konusu olan varlığın cümlede açıkça ifade edildiği öznedir.

Örnek:

Ali dün akşam bize geldi? (Kim geldi?/ Ne geldi? sorusunun cevabı Ali’dir ve özne cümle içinde anlatma işini yapan durumunda bulunmaktadır.)

Gizli Özne: Cümlede bir sözcük ola­rak bulunmayan, yüklemin çekiminden anlaşılan öznelere gizli özne denir.

Örnek:

Yarın akşam sinemaya gideceğiz? (Kim gidecek? / Ne gidecek? sorusunun cevabı ‘’biz’’ olarak karşımıza çıkmaktadır ancak bu sözcük cümle içinde bulunmaz)

Sözde Özne: Eylemin kim tarafından yapıldığı belli olmayan cümlelerde işten etkilenen unsur özne kabul edilir. Böyle öznelere sözde özne denir.

Örnek:

Çamaşırlar dün akşam yıkandı. (Yıkanan ne? /Yıkanan kim? sorusunun cevabı ‘’çamaşırlar’’ sözcüğüdür ancak bu sözcük yıkanma işini yapan değil; yıkanma eyleminden etkilenen konumda bulunmaktadır.)

Yardımcı Ögeler

Nesne

Nesne, cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen öğedir. Nesne, sadece yüklemi geçişli olan fiil cümlelerinde vardır ve yükleme sorulan “ne, neyi, kimi?” sorularıyla bulunur.

Örnek:

Her yerde ayakkabılarımı aradım. ( Neyi aradım? sorusunun cevabı ayakkabılarımı sözcüğüdür.)

aradım. ( Neyi aradım? sorusunun cevabı ayakkabılarımı sözcüğüdür.) Sana pazardan üzüm aldım. ( Ne aldım? sorusunun cevabı üzüm sözcüğüdür.)

Not: Nesneler cümle içinde belirtili ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar.

Belirtili Nesne: Yükleme sorulan “neyi, kimi?” sorularına cevap veren sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Belirtili nesne durumundaki sözcük ya da sözcükler yükleme belirtme hâl ekiyle (-i) bağlanırlar.

Örnek:

Bugün evi süpürmeliyim. ( Neyi süpürmeliyim? sorusunun cevabı olan evi sözcüğü cümle içinde belirtili nesne görevindedir.)

Belirtisiz Nesne: Yükleme sorulan ne? sorusuna cevap veren ve belirtme hal eki olan –i ekini almayan sözcüklere belirtisiz nesne adı verilmektedir.

Örnek:

Metin eve gelirken ekmek almış. (Ne almış? sorusunun cevabı olan ekmek sözcüğü cümle içinde belirtisiz nesne görevinde kullanılmıştır.)

Dolaylı Tümleç

Cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan ve “-e, -de, -den ekleriyle oluşan sözcük veya sözcük gruplarına dolaylı tümleç adı verilmektedir. Dolaylı tümleçler; yükleme sorulan “kime, kimde, kimden; nereye, nerede, nereden; neye, neyde, neyden?” gibi sorularla bulunurlar.

Örnek:

Bu akşam köşedeki kafeye gideceğim. (Nereye gideceğim? sorusunun cevabı olan kafeye sözcüğü bu cümle içinde dolaylı tümleç görevinde bulunmaktadır.)

gideceğim. (Nereye gideceğim? sorusunun cevabı olan kafeye sözcüğü bu cümle içinde dolaylı tümleç görevinde bulunmaktadır.) En sevdiğim kalemim sende kalmış. (Nerede kalmış? sorusunun cevabı olan sende sözcüğü bu cümle içinde dolaylı tümleç görevinde bulunmaktadır.)

Not: İsmin “-e, -de, -den” hâl eklerini alan her sözcük cümlede dolaylı tümleç görevinde bulunmaz. Bu ekleri alan sözcükler, cümlede zaman veya durum bildiriyorlarsa zarf tümleci olur.

Örnek: