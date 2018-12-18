Türk sinemasının 104. yılında Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran 104 kişinin ödüle layık bulunduğu gece yıldızlar geçidine dönüştü.

Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın, oğlu Kaan ve eşi Aslı Cüreklibatur, Ediz Hun, Aydan Şener, Orhan Gencebay - Sevim Emre, Serdar Gökhan, Engin Çağlar, İzzet Günay, Selda Alkor, Belkıs Özener, Süleyman Turan, Şemsi İnkaya, Suzan Avcı, Suna Selen, Meral Konrad, Devlet Devrim, Nilüfer Aydan, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Selami Şahin'in kızı İrem Şahin, Şükrü Avşar ve daha pek çok Türk sinemasına damga vurmuş isim katıldı.



İş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı geceyi yaptığı işler ile medya sektörüne damgalarını vuran, aynı zamanda Se-Sam ikinci başkanlığı görevini de yürüten ve gecenin mimarı olan Hakan Türkşen ile Nur Türkşen sundular...



TÜRK SİNEMASI HOLLYWOOD'A UZANIYOR!

Yurt içi ve Yurt dışında yaptıkları işlerle oldukça beğeni kazanan ve gecenin mimarlarından olan ünlü senarist ve yazar Nur Türkşen ile yapımcı oyuncu Hakan Türkşen gecenin sunuculuğu yaparken, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladılar; 'Türk sinemasının en büyük organizasyonlarından biri olan Türk sinemasını geçmişten geleceğe taşıyanlar ödül töreni çok heyecan verici. Türk sineması bildiğiniz gibi 104. yaşını kutluyor. Böyle bir geceye bizi sunucu olarak seçmelerinden dolayı hem Se-sam yönetimine, hem de Kültür Bakanlığına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok heyecanlıyızi Türk sinemasının bütün duayenleri burada çünkü' dediler.

Gazetecilerin Fahriye Evcen ile Cannes'da yaptıkları toplantıyı hatırlatmaları ve 'Sizi sürekli Cannes, Monte Carlo, Amerika'da ünlü isimlerde görüyoruz. Yurt dışında bir proje gerçekleşecek mi? sorusuna 'Çok yakın zamanda bir Amerika projemiz var. Türkiye'de başlayıp Los Angelas'a giden bir proje bu. hem Türk hem Hollywood'lu oyuncular var. Nur hanımda orada küçük bir rol alacak' diye konuştular.



TELİF YASASINI BAKAN ONAYLADI!

Se-Sam birinci başkanı Yılmaz Atadeniz; '80 ülkeye satılan dizilerin gerçek sahibi sizlersiniz. Bu yolu sizler açtınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum' dedi ve Telif hakları müjdesini verdi. Yasanın bakanın masasında olduğunu, onun onaylayarak Meclis’e sunduğunu belirtti.

'AZRAİL BENİ UNUTTU!'

Ödülünü almaya sahneye çıkan Cüneyt Arkın; 'Son yılların en mutlu gününü yaşıyorum bugün. Tüm eski dostlarımı görmek o kadar mutlu etti ki beni, bilemezsiniz. Her filmde dövdüğüm kişiler var ya, bensiz film çekilirdi ama onlarsız film çekilmezdi. Onlar sinemanın kahramanlarıydı. Onları gördüm, hayatım boyunca bu geceyi unutmayacağım, Zaten bir şey kalmadı da... Ne çok insan kaybetmişiz üzülerek izledim az önce, Azrail beni unuttu...' diye konuşarak herkesi hüzne boğdu.

"MÜZİKLE SİNEMA ZATEN KARDEŞTİR!"

Orhan Gencebay aldığı ödül için herkese teşekkür ederek: 'İlk filmimi Lütfü (Akad) ağabeyimle yaptım. 36 film yapabildim. Sinemaya büyük bir saygıyla gereğini yapmaya çalıştım. Müzikle sinema zaten kardeştir. Bundan sonra olmalı diye düşündüğüm bazı filmler var. İnşallah hepsini yaparız. Herkese teşekkür ediyorum. Berhudar olun...' dedi.

İzzet Günay ile Selda Alkor arasında sahnede oldukça neşeli anlar yaşandı. Yıllar sonra sahnede birbirine sarılan ikiliden Günay; 'Magazinlere çıkmayalım şimdi' dedi. Alkor ise; 'Bunca sene çıkmadı bundan sonrada çıkmaz' diyerek herkese kahkaha attırdı.



Daha sonra Ediz Hun'a ödülünü vermek üzere sahnede bekleyen İzzet Günay yine bombayı patlattı; 'Ediz'cim yanlış adama düştün. Ediz, hep hanımlardan ödül almayı tercih eder' demesiyle tüm salon kahkahalara boğuldu.

Ediz Hun,'Sanata değer vermeyen toplumlar asla yükselemez' diye konuştu. Şemsi İnkaya dizlerinin üzerine çökerek Aydan Şener’e ödülü takdim etti.

Şener, 'Ben hiç beyaz perdede olmadım, hep beyazcam da insanların karşısına geçtim. Ancak tüm filmleri 3er 5er kez izledim. Herkese çok teşekkür ederim' diye konuştu.



Süleyman Turan, 'Yılmaz Atadeniz, Türkiye’nin Spielberg'idir. Eğerki bizde şartlar iyi olsaydı, Spielberg'e Amerika’nın Yılmaz Atadeniz'i diyecektik...' diye konuştu.

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