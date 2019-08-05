Ailesi ve sevenleri uğurladı



Cebenoyan için ilk olarak yaklaşık 16 yıldır yazarı olduğu BirGün Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törene Cebenoyan´ın ailesi, çalışma arkadaşları, dostları ve sevenlerinin yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ise telefonla Cebenoyan´ın eşi Ayşegül Cebenoyan´a taziye dileklerini iletti. Cebenoyan, Zincirlikuyu Merkez Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı´nda toprağa verildi.

BirGün Gazetesi önünde düzenlenen törende Cebenoyan´ın eşi Ayşegül Cebenoyan, kızı Elif Cebenoyan, Sinema Yazarları Derneği(SİYAD) adına Necla Algan ve BirGün Gazetesi yayın yönetmeni İbrahim Aydın konuşma yaptı. Ayşegül Cebenoyan konuşmasında şunları söyledi:

"Cüneyt benim 33 yıllık sevgilim, can yoldaşımdı. Birlikte hayatın birçok güzelliğini ve acısını yaşadık. İki gündür yazılanlara baktığımda yaşadığı acılara çok vurgu yapıldığını, isyan edildiğini gördüm. Bu yazıları yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduklarını hissediyorum. Güçlendiğimi hissediyorum. Ama ben sevgili Hayri gibi, Cüneyt´in boyun eğmeyen, inatçı, '-mış' gibi yapmayan, dirençli yanından söz etmek istiyorum. Çünkü Cüneyt yaşadıklarının bu coğrafyanın kaderi olmaması, kimsenin kaderi olmaması için mücadele etmeyi seçmişti. Keşke şu iki gündür hakkında yazılanları okuyabilse, söylenenleri duyabilse, ne kadar çok insanın içinin nasıl yandığı bilebilse. Keşke bizler onun gibi insanların hayatımızı ne kadar zenginleştirdiklerini unutmasak. Keşke birbirimizi daha çok dinleyebilsek. Ben Cüneyt´e hayatıma kattığı her şey için, sevgilim olduğu için, olağanüstü bir baba olduğu için çok teşekkür ediyorum. İyi ki hayatımı onunla geçirmişim. Keşke daha uzun olabilseydi."

KIZI ELİF CEBENOYAN: ACILARIYLA DEĞİL KAHKAHASIYLA HATIRLAYIN

Kızı Elif Cebenoyan ise, "Annemin de söylediği gibi babam hakkında yazan pek çok kişi yaşadığı trajedilerden bahsetmiş hep. Ama ben ne şanslıyım ki 17 yılımı onunla aynı evde geçirme, her yönünü görme fırsatım oldu. Babam beni hayatta en çok güldüren insandı. Önce böyle güldüğümüz şeyleri, saçma şakalarımızı anlatmayı düşündüm ama bir şey ifade eder miydi bilmiyorum. Bir de daha önemlisi onları kendime saklamak istiyorum. Ben babamı komikliğiyle, şefkatiyle, huysuzluğuyla, sıcaklığıyla, kararlılığıyla, bütün yönleriyle hatırlamak için elimden geleni yapacağım. Siz de lütfen bir şey seçmeniz gerekiyorsa, acılarıyla değil kahkahasıyla hatırlayın." şeklinde konuştu.

Hayri Kozanoğlu, ise, "Ben Cüneyt için dün bir yazı kaleme aldım. Şöyle demişim: Sevmesi kolay, anlaması zordu. Sevmesi kolaydı çünkü onunla karşılaşır karşılaşmaz gerçekten samimi olduğunu gözünden, vücut hareketlerinden anlardınız. Onu çok eleştiremezdiniz çünkü kendinin en büyük eleştirisi Cüneyt idi." dedi.

BirGün gazetesinde pek çok zorlukla mücadele ettiklerini dile getiren İbrahim Aydın, "Değişmeyen, önemli arkadaşlarımızdan yazarlarımızdan biriydi. Çok titizdi. Her zaman yazılarını düzeltmeye çalışırdı, yazardı, gönderirdi, tekrar düzeltmeye çalışırdı ve bazen editörleri sıkardı ama sonuçta en doğru yazısını yayınlatmak isterdi. Bu kadar titiz davranır ve çalışırdı. Onu gerçekten gazete olarak da, okurları olarak da hiç unutmayacağımızı bir kez daha burada teyit etmiş olalım. Güle güle Cüneyt. Seni hiç unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

ERCAN KESAL: İYİLİKLE ANACAĞIZ

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal ise, "Kıymetli bir dostumuzdu. Herkes için söylenir böyle şeyler ama Cüneyt bunu fazlasıyla hak eden, çok özel bir insandı. Biz aynı ailenin çocuklarıydık. İkimiz de Birgün Gazetesi´nde yazdık. Çok iyi bir sinema eleştirmeni, sıkı bir entelektüel, sağlam bir dosttu. Çok üzgünüz. Başına gelenleri mutlaka herkes söyleyecektir. Onlara da metanetle direnmesini bilen, hayat yolculuğunu çok sağlam sürdüren arkadaşlarımızdan biriydi. İyilikle anacağız onu. Bize örnek olacağını düşündüğümüz anılarıyla da yaşatacağız" dedi.