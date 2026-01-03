Habertürk
Habertürk
        Cüneyt Özdemir'in acı günü - Magazin haberleri

        Cüneyt Özdemir'in acı günü

        Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Hamiyet Özdemir, hayatını kaybetti

        Giriş: 03.01.2026 - 15:26 Güncelleme: 03.01.2026 - 15:27
        Cüneyt Özdemir'in acı günü
        Son yıllarda Youtube'da yaptığı yayınlarla meslek hayatını sürdüren gazeteci Cüneyt Özdemir, annesi Hamiyet Özdemir'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

        Özdemir, cenaze bilgilerini sosyal medyada hesabından paylaştı. Özdemir, annesinin cenazesinin, 4 Ocak Pazar günü, öğle namazına müteakip Çorum Akşemsettin Camii'nden cenazesinin kaldırılacağını ve Hıdırlık Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.

        Futbolcunun babasını darptan tutuklanan İbrahim Kaş tahliye oldu

        Futbolcunun babasını darptan tutuklanan İbrahim Kaş tahliye oldu

        #Cüneyt Özdemir
        #Hamiyet Özdemir
