Cüneyt Özdemir'in acı günü
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Hamiyet Özdemir, hayatını kaybetti
Giriş: 03.01.2026 - 15:26 Güncelleme: 03.01.2026 - 15:27
Son yıllarda Youtube'da yaptığı yayınlarla meslek hayatını sürdüren gazeteci Cüneyt Özdemir, annesi Hamiyet Özdemir'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Özdemir, cenaze bilgilerini sosyal medyada hesabından paylaştı. Özdemir, annesinin cenazesinin, 4 Ocak Pazar günü, öğle namazına müteakip Çorum Akşemsettin Camii'nden cenazesinin kaldırılacağını ve Hıdırlık Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.
