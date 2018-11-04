Curico Unido - Union La Calera maç önü

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Curico Unido, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Union La Calera takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:00. 31 puanlı Curico Unido 11. sırada bulunuyor, Union La Calera 42 puana sahip ve 5. sırada. Curico Unido, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Union La Calera, geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 594 kodlu maçı oynayanlar; Curico Unido galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, Union La Calera galibiyet oranı 3.40. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Curico Unido önceki hafta La Serena mücadelesinde 0-1 yenildi.

Union La Calera ise Santiago Morning maçında 0-1 yenildi.

Curico Unido, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Curico Unido, kendi sahasında 20 gol attı, 14 gol yedi.

Union La Calera, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Union La Calera, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ