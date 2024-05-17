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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam CVK Maden'den 159 milyon dolarlık satın alma - İş-Yaşam Haberleri

        CVK Maden'den 159 milyon dolarlık satın alma

        CVK Maden İşletmeleri, Hollanda merkezli Virtus Mining'in yüzde 70 hissesini 159 milyon dolar karşılığında satın aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:10
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        CVK Maden'den 159 milyon dolarlık satın alma
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        CVK Maden İşletmeleri, Polimetalik madenlerinden yenipazar polimetalik maden projesinin yüzde 100 sahibi olan Aldiridge Madencilik A.Ş. sahibi Hollanda merkezli Virtus Mining Ltd.'nin yüzde 70 hissesini 159 milyon dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

        Yapılan açıklamada, “UMREK maden kaynak ve rezerv raporuna göre 3,4 milyon ons karşılı altına eşdeğerde altın, bakır, gümüş, kurşun ve çinko üretimi yapılacak olup bu satın almayla CVK’nın değerli metaller üretimi alanında üretim kapasitesi 5 katına çıkması hedeflenmektedir” ifadeleri yer aldı.

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