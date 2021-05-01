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HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaşCyle Larin tutulmuyor - Beşiktaş haberleri
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Cyle Larin tutulmuyor!

Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete daha imza attı. Cyle Larin attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu. Larin, ligdeki gol sayısını da 19'a yükselterek Boupendza ile aradaki farkı 2'ye indirdi

Cyle Larin tutulmuyor - Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın golcü isimlerinden Cyle Larin, Atakaş Hatayspor maçında düğümü çözen isim oldu.

11, 14, 55 ve 65. dakikalarda attığı gollerle galibiyette önemli rol oynayan Larin, 4 haftalık aranın ardından suskunluğunu 4 golle bozdu. Bu maçla birlikte gol sayısını 19'a yükselten Larin, 15 golü bulunan Vincent Aboubakar'ı geride bırakarak siyah-beyazlı ekibin en golcü ismi oldu.

Kanadalı forvet, sezonun ilk yarısında oynanan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğü ile sona eren Çaykur Rizespor maçında da 4 gol kaydetmişti. Larin son golünü Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında kaydetmişti.

BU SEZON 27 GOLE KATKI SAĞLADI

Larin, bu sezon toplamda ise 23 gole ulaştı. Aynı zamanda ligde 4 de asist yapan Kanadalı golcü, bu sezon toplam 27 gole direkt etki etti. Hatayspor ağlarını 4 kez havalandıran Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla dördüncü kez bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetti.

2017-2018 sezonunun son haftasında iç sahada Sivasspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı maçta 3 gol birden atan Larin, 2018-2019 sezonunda da Avrupa Ligi Elemeleri’nde Beşiktaş'ın Torshavn'ı 6-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yapmıştı.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın Rizespor'u 6-0'la geçtiği mücadeleyi 4 gol ve 1 asistle tamamlayan Larin, Hatayspor karşısında da 4 gol bularak Beşiktaş formasıyla 4. kez bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetti. Larin, maçın bitimiyle birlikte karşılaşmanın topunu alarak eve götürdü.

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