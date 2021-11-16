CYRANO de BERGERAC

25 Kasım



Şair, silahşör ve aşık. Tiyatro tarihinin unutulmaz karakterlerinden Cyrano de Bergerac uzun bir aradan sonra yeniden sahnede. Cyrano de Bergerac’ın gerçekçi, bir o kadar da büyülü dünyası; Kumbaracı50 tarafından bir kabarenin danslı, müzikli dünyasında Cyrano’nun sivri diline, mizahına, ruhuna yaraşır şekilde arz-ı endam ediyor. Edmond Rostand'ın ölümsüz eserinden uyarlanan oyunun yönetmeni Yiğit Sertdemir. Oyunda Ayşegül Uraz, İsmail Sağır, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Sinem Öcalır, Yiğit Sertdemir, Burçak Çöllü, Candan Seda Balaban rol alıyor.