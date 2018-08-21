D-100 karayolu Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde gece 02.00 saatlerinde trafik kazası meydana geldi. İHA'nın haberine göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil önce bariyerlere çarptı. Daha sonra savrulan araç taklalar atmaya başladı. Takla atan araçta bulunan bir kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Yolda ters bir şekilde duran otomobili düzelten çevredekiler araç içinde sıkışan ve ismi öğrenilemeyen kişiyi çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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