D Vitamini Nedir?

Kalsiferol adıyla tıpta geçen D vitamini güneş ışınlarından ve çeşitli besinlerden alınan bir vitamindir. Karaciğer ve yağ dokuda depolanan D vitamini yağda çözünür. Karaciğer ve böbrekte değişime uğrayarak daha etkili bir kimyasala dönüşmektedir. D vitamini D2 ve D3 olarak 2 türde bulunmaktadır. Güneş ışınları sayesinde deride D3, besinler sayesinde D2 formu sağlanmaktadır.

D Vitamini Eksikliği Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Kemik erimesi, kemik hastalıkları

Şeker ve kalp hastalıkları

Kanser

D Vitamininin Faydaları Nelerdir?

Kas ve kemikleri korur.

Diyabete karşı korur.

Bağışıklık sistemini korur.

Kalp sağlığını korur.

D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?