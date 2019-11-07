D Vitamini Nedir?
Kalsiferol adıyla tıpta geçen D vitamini güneş ışınlarından ve çeşitli besinlerden alınan bir vitamindir. Karaciğer ve yağ dokuda depolanan D vitamini yağda çözünür. Karaciğer ve böbrekte değişime uğrayarak daha etkili bir kimyasala dönüşmektedir. D vitamini D2 ve D3 olarak 2 türde bulunmaktadır. Güneş ışınları sayesinde deride D3, besinler sayesinde D2 formu sağlanmaktadır.
D Vitamini Eksikliği Hangi Hastalıklara Yol Açar?
- Kemik erimesi, kemik hastalıkları
- Şeker ve kalp hastalıkları
- Kanser
D Vitamininin Faydaları Nelerdir?
- Kas ve kemikleri korur.
- Diyabete karşı korur.
- Bağışıklık sistemini korur.
- Kalp sağlığını korur.
D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?
- Yağlı balık
- Süt ve süt ürünleri
- Mantarlar
- Yumurta sarısı
- Portakal Suyu
- Tavuk ciğeri
- Yulaf
- Maydanoz
- Isırgan otu
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