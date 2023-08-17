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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te vantilatörü tamir etmek isteyen 15 yaşındaki genç elektrik akımına kapıldı

        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!

        Karabük'te, evde bozulan vantilatörü tamir etmeye çalışan 15 yaşındaki Ekrem Metin Erol, bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden ailesi, hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen sağlık ekibi küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:39
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        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
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        Karabük'te, Aydınlıkevler Mahallesi 51. Cadde'de bulunan müstakil bir evde akıllara durgunluk veren büyük bir acı yaşandı.

        ARIZALI VANTİLATÖRÜ TAMİR EDECEKTİ

        AA'da yer alan habere göre ailesiyle yaşayan Ekrem Metin Erol (15), arızalı olan vantilatörü tamir etmeye çalıştı. Bu sırada Erol, elektrik akımına kapıldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Durumu fark eden ailesi, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.

        AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Erol'un cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol Ailesi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

        #Karabük
        #Son dakika haberler
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