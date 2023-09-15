Haberler Sağlık Daha fazla mantar tüketmek için 6 neden

Daha fazla mantar tüketmek için 6 neden Mantarlar "bir kitabı kapağına göre yargılama"nın harika bir örneğidir. Evet, onlar bir mantar. Ve elbette, bazı çeşitler Dr. Seuss hikayesinden fırlamış gibi görünüyor. Ancak mantarlar alışveriş sepetinize atılmayı ve yemeklere çok daha sık eklenmeyi hak ediyor (yalnızca pizzada sipariş edilmekle kalmıyor, o da çok lezzetli!). İşte bunun altı nedeni… Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:45 facebook

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D vitamini sağlar Mantarlar, yaygın olarak tüketilen pek çok gıdada bulunması kolay olmayan bir besin olan D vitamini sağlayan tek üründür. Bunun nedeni mantarların UV ışığına maruz kaldığında D vitamini üretebilmesidir. Örneğin, UV ışığıyla muamele edilmiş bir portabella mantarı, Günlük D vitamini Değerinin yüzde 100'ünden fazlasını içerir. Portabella, beyaz düğme ve kahverengi cremini mantarlarındaki ("bebek bellas") D vitamini içeriği için Besin Değerleri Panelini kontrol edin. Bu çeşitlerin tedavi edilme olasılığı daha yüksektir.

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Etli bir tada sahiptirler Mantarların tadı, beşinci tat duyusu olarak adlandırılan, "hoş, lezzetli tat" anlamına gelen Japonca bir kelime olan "umami" olarak tanımlanmıştır. Portabella (ve cremini) mantarları daha etli bir tada sahiptir, ancak beyaz mantarın daha hafif tadı pişirmeyle derinleşir. Portabella mantarları da etli bir dokuya sahiptir, bu yüzden onları bütün olarak ızgarada veya etli burgerler yerine çörekler üzerinde servis edilirken göreceksiniz.