Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi oyuncuları kimler? Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. İşte aksiyon gerilim türündeki filmle ilgili ayrıntılar...



DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİN KONUSU NEDİR?

Polislikten ihraç edilen Brian O’Conner, bir yarışta yakalanarak eski şefleri tarafından 2 seçeneğe maruz kalır. Eski şefleri, Brian'a verecekleri görevi yapması durumunda sicilinin temizlenmesi sözünü verir. Bu görev Miami kökenli ithalat-ihracatçı Carter Verone’in dolaşıma sokmaya çalıştığı kara parayla suçüstü yakalanmasıdır. Brian kendisine görevde eşlik etmesi için verilen ortağı kabul etmeyip, çocukluk arkadaşlarından olan Roman Pearce ile görüşmeye gider ve onunda sicilinin temizlenmesi karşılığında görevde eşlik etmesi için Pearce ile iş birliği yapar. Verone’i kıstırarak amacına ulaşmaya çalışan O’Conner, gizli ajan Monica Fuentes ile de iş birliğine girer.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİN KONUSU

Paul Walker Brian O'Conner Polistir. Roman'ın çocukluk arkadaşıdır.

Tyrese Gibson Roman Pearce Brian'ın çocukluk arkadaşıdır.

Eva Mendes Monica Fuentes

Cole Hauser Carter Verone Arjantinli bir uyuşturucu baronudur.

Ludacris Tej Parker

Thom Barry Ajan Bilkins

James Remar Ajan Markham

Devon Aoki Suki Filmdeki tek kadın yarışçıdır.

Amaury Nolasco Orange Julius

Michael Ealy Slap Jack

Mark Boone Junior Dedektif Whitworth