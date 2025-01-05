Dakar Rallisi'nde heyecan sürüyor: Daniel Sanders avantajlı!

Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin Bişa kentinde düzenlenen 967 kilometrelik etabında ilk gün mücadelesi sona erdi.

Yarışmacılar, 600 kilometreden fazla yol katederek iki gün sürecek maraton etapta geceyi geçirmek için kendilerine en yakın kamp alanına ulaştı ve günü noktaladı.

Otomobil sınıfında Overdrive ekibinden Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi, ilk gün yarışında Katarlı Nasser Al-Attiyah'ın (Dacia Sandriders) 1 dakika 19 saniye ve İsveçli Mattias Ekström'ün (Ford M-Sport) 8 dakika 55 saniye önünde ilk sırada yer aldı.