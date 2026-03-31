        Dakota Johnson: Beni kibirli buldukları için rolü vermediler

        Dakota Johnson: Beni kibirli buldukları için rolü vermediler

        Geçmişte katıldığı bir oyuncu seçmesinde kibarlık yaptığı halde kibirli olarak algılandığını söyleyen Dakota Johnson, bu yüzden rolü kaçırdığını anlattı

        Giriş: 31.03.2026 - 12:06 Güncelleme:
        "Yanlış anlaşıldım, rolü kaçırdım"

        Dakota Johnson, hayatının en kötü oyuncu seçme deneyimini anlattı. 36 yaşındaki oyuncu, görünüşte kibar olan tavrının nasıl 'küstahlık' olarak yanlış yorumlandığını söylerken, sadece iyi bir insan olmaya çalışmasına rağmen, yaratıcı ekibin onu 'kibirli' bulduğu için filme seçmediğini aktardı.

        Amerikalı oyuncu, İngiltere'de bir radyo kanalına verdiği röportajda, "Bir keresinde bir seçmeye katıldım, ikinci görüşmeydi. Odaya girdim, herkesin elini sıktım ve kendimi tanıttım. Sonra sahneyi oynadım ve çıktım. Gidip kendimi tanıttığım ve herkesin elini sıktığım için aldığım geri bildirim, kibirli olduğum, dalkavukluk yaptığım ve kendini beğenmiş olduğum yönündeydi" dedi.

        Johnson, "Kibirli olduğum için işi alamadım, ama ben sadece görgü kurallarına uymuştum. Oldukça çılgıncaydı” diye ekledi.

        Don Johnson ve Melanie Griffith'in kızı olan Dakota Johnson, ilk kez 1999 yılında Antonio Banderas'ın yönettiği 'Crazy in Alabama' filminde annesi ile birlikte rol aldı. 2010 yılında Facebook'un kuruluş serüveninin anlatıldığı Jesse Eisenberg, Andrew Garfield ve Justin Timberlake'in başrol oynadığı ve David Fincher'ın yönettiği 'The Social Network' filminde yer aldı. Filmin popülaritesi ile oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan Johnson, ardından sırasıyla 'Beastly', 'Theo', 'For Ellen', 'Savage Innocent', 'Goats' gibi yapımlarda oynadı. 'Grinin Elli Tonu', 'Karanlığın Elli Tonu' ve 'Özgürlüğün Elli Tonu' serisiyle uluslararası alanda tanındı.

