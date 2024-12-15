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        Daldı, polisleri alarma geçirdi

        Antalya'da balıkçıların suya daldıktan sonra bir daha çıkmadığı için hayatından endişe ettiği dalgıç, polisi alarma geçirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 21:08 Güncelleme: 15.12.2024 - 21:08
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        Daldı, polisleri alarma geçirdi
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        Antalya’da bir dalgıcın suya dalması ancak geri çıkmaması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri arama başlattı. Olay, saat. 15.00 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’nde bulunan eski elektrik santralinin bulunduğu kayalık alanda meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, kayalık alanda olta balıkçılığı yapan vatandaşlar denizde bir kişinin suya daldıktan sonra yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen yüzeye çıkmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Balıkçıların hayatından endişe ettiği şahıs için Sahil Güvenlik ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler seferber oldu.

        DENİZ DİBİNDE ARAMA YAPILACAĞI SIRADA ORTAYA ÇIKTI

        İhbarla olay yerine gelen ve kısa bir süre arama yapan Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yüzeyde arama yaptı. Yapılan aramadan sonuç alınamaması üzerine bu kuz dalgıç yardımıyla arama yapma kararı alan Deniz Polisi hazırlıklarını yaptığı sırada isminin Rauf B. olduğu öğrenilen şahıs kayaların arasında çıktı. Amatör dalgıçlık yaptığı öğrenilen Rauf B. polis ekipleri ile su yüzeyinde yaptığı görüşmenin ardından olumsuzluk olmadığını belirtmesi üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

        Kayalıkların alt kısmında balık tutan vatandaşlardan Ramazan Oflaz, şahsın su dibine daldıktan sonra uzun süre yüzeye çıkmadığı için endişelendiklerini belirterek, “Burada balık yakalıyorduk, kalabalıktık biraz. Dalgıç yanımızdan geldi, geçti. Birkaç sefer kayaların orda daldı. Sonra bir daldı, 5 dakika geçti, 10 dakika geçti. Tüpsüz bir insan ne kadar dayanabilir dedik. Aradan yarım saat geçti şüphelendik artık biz. Dalan bir insan çıkmaz mı geriye. Arkadaşlar ‘Bu adam öldü herhalde’ dedi. Biz ‘Ölmemiştir belki, çıkacaktır’ dedik. Aramızda espri yapıyoruz artık birbirimize ‘deniz altında tüp buldu’ diye. Baktık bir saat falan geçince ‘Bu iş ciddiye bindi’ diyerek Sahil Güvenliği aradık” dedi.

        "BİR SAAT FALAN GEÇİNCE ‘BU İŞ CİDDİYE BİNDİ’ DİYEREK SAHİL GÜVENLİĞİ ARADIK"

        Deniz Polisi’nin şahsın su dibinde aramak için hazırlık yaptığı sırada ortaya çıktığını belirten Oflaz, “Geldiler, deniz polisi de geldi. Olayı anlattık. ‘Belki geziyordur’ denildi ama bıraktığı malzeme milyarlık malzeme. Şamandıra küçük bir para değil. Dalgıçla birlikte geldiler. Tam dalacaklar bizim adam kenardan kıyıdan kıyıdan çıktı geldi. Adama kızdık birazda, madem dalıyorsun şamandıra ile dal. Biz senin kayıp olduğunu nerden bilelim. Ceza keserler kesmezler orasını bilemiyorum ama, insan olarak biz görevimizi yaptık. Madem dalıyorsun, her dalgıcın arkasında şamandıraları vardır. Daldığı yerde şamandıra ile dalar ve çıkar. Şamandırayı bırakmış oraya çekmiş gitmiş. Bizde insan olarak görevimizi yaptık, canlı çıktı çok şükür” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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