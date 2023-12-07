Dalgalar ve Çizgiler Arter'de Viyolonsel sanatçısı Yelda Özgen ile piyanist Müge Hendekli'nin aynı sahnede bir araya geleceği "Dalgalar ve Çizgiler" başlıklı konser, 14 Aralık Perşembe akşamı saat 20:30'da Arter'in performans salonu Karbon'da gerçekleşecek

Arter, 14 Aralık 2023 Perşembe akşamı saat 20:30’da “Dalgalar ve Çizgiler” başlıklı bir konsere ev sahipliği yapacak.

Çağdaş Türk bestecilerin viyolonsel için besteledikleri yakın tarihli eserlerle Johann Sebastian Bach’ın zamansız notalarından oluşan zengin bir repertuvar sunan konser, Arter’in performans salonu Karbon’da gerçekleşecek.

Yelda Özgen (viyolonsel) ve Müge Hendekli’yi (piyano) aynı sahnede buluşturan bu özel gece, İhsan Özgen ve Tolga Özdemir’in Karadeniz’in asi dalgalarından esinle besteledikleri yapıtlarının yanı sıra Bach ve Kamran İnce’nin epik tınılara sahip eserlerine de yer verecek.

Konserde ayrıca, İhsan Özgen’in solo keman için bestelediği, Yelda Özgen tarafından viyolonsel için uyarlanan Karadeniz adlı eserin dünya prömiyeri de icra edilecek.

Yelda Özgen ve Müge Hendekli’nin Dalgalar ve Çizgiler başlıklı konserinin biletleri, Arter binasının giriş katındaki bilet gişesinden ve arter.org.tr adresi üzerinden temin edilebilir.