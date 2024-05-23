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        Haberler Spor Basketbol NBA Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'ı 108-105 yendi, seride 1-0 öne geçti - Basketbol Haberleri

        Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'ı 108-105 yendi, seride 1-0 öne geçti

        Dallas Mavericks, NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçında Minnesota Timberwolves'u deplasmanda 108-105 yenerek seride 1-0 öne geçti. Luka Doncic 33 sayı ve 8 asistle, Kyrie Irving ise 30 sayı ve 5 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:44
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        Dallas, seride 1-0 öne geçti
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        NBA'de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor. Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 108-105 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

        Dallas'ta Luka Doncic 33 sayı, 8 asist, Kyrie Irving 30 sayı, 5 ribaund ve P.J. Washington da 13 sayı, 7 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Minnesota'da ise Jaden McDaniels 24 sayı, 4 ribaund, Anthony Edwards 19 sayı, 11 ribaund ve Karl-Anthony Towns da 16 sayı, 7 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

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