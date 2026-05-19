        Haberler Gündem Güncel 'Daltonlar'dan mahkeme başkanına tehdit | Son dakika haberleri

        'Daltonlar'dan mahkeme başkanına tehdit

        İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşine 'Barış Boyun Suç Örgütü' davasının karar duruşması sırasında, gönderilen tehdit mesajlarına ilişkin soruşturma tamamlandı. 'Daltonlar' suç örgütü adına tehditte bulundukları öne sürülen 7 şüpheli hakkında, 'Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 19:25 Güncelleme:
        Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yerleşkede görülen 'Barış Boyun Suç Örgütü' davasının karar duruşması sırasında, İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşine yabancı numaralar üzerinden gönderilen tehdit mesajlarıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede kendilerini 'Daltonlar' olarak bilinen silahlı suç örgütünün üyeleri olarak tanıtan şüphelilerin yargı mensuplarını ve ailelerini hedef alarak baskı ve korku ortamı yaratmaya çalıştıkları yer aldı. Şüpheliler hakkında 'Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' suçundan 9 yıla kadar hapis talep edildi.

        TEHDİT MESAJLARI ATILDI

        İddianamede, Mahkeme Başkanı Ali Onur Atar'ın cep telefonuna Rusya menşeili bir hattan 'Sen bizim kardeşlerimizi bizden aldığın gibi biz de senin kardeşini ve diğer sülalendeki erkekleri senden alacağız. Suçsuz günahsız insanlara talimatı doğrultusundan yargısız hukuksuz cezalar vermenin bedelini sana ödeteceğiz' şeklinde mesajlar atıldığı yer aldı.

        MESAJI ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Konu üzerine çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve siber incelemelerde tehdit mesajının Bayrampaşa'da bir iş yerinden atıldığı tespit edildi. Adresi belirleyen ekipler 24 Aralık 2025 günü sabah saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinin sahibi Eren Kemal Büyükgümüş gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda Fransa, Hollanda, Fas ve İngiltere gibi farklı ülkelere ait onlarca aktif yabancı sim kart, sim kart aparatları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        'BİR EMRİN VAR MI' DİYEREK ÖRGÜT YÖNETİCİSİNDEN TALİMAT ALMIŞ

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi Eren Kemal Büyükgümüş'ün cep telefonunda yapılan incelemelerde 'Daltonlar' suç örgütünün lojistik ağı tespit edildi. Şüphelinin, yurt dışına firar eden ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Daltonlar' suç örgütünün yöneticilerinden 'Poyraz Yoldaş' kod adlı Erkan Efe ile mesajlaştığı belirlendi. Yazışmalarda şüphelinin, Erkan Efe'ye 'Bir emrin, isteğin var mı' diyerek talimat aldığı tespit edildi.

        'DÜKKANIMI KURŞUNLATMAKLA TEHDİT ETTİLER'

        Şüpheli Eren Kemal Büyükgümüş emniyetteki ifadesinde, "Beni 'Can Dalton reisin selamı var' diyerek dükkanımı kurşunlatmakla tehdit ettiler. Annemin yolda yürürken çekilmiş fotoğraflarını atarak 2 milyon lira ceza kestiler, korktuğum için hatları açtım" dedi.

        9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Mesajları gönderen kişilerden birinin Daltonlar örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen ve Gürcistan’da firari bulunan Mustafa Aktürk olduğu yer aldı. İddianamede, konuya ilişkin haklarında soruşturma başlatılan Batın Can Gökdemir, Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, Eren Büyükgümüş, Erkan Efe, Murat Küçükyavuz ve Mustafa Aktürk için 'Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
