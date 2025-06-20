Daltonlar iddiası! İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!

Bakırköy'de özel bir hastanenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan Osman Beşe (41), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre polis saldırgana karşı ateş açan Beşe’nin refakatçisi Hasan Ö.'yü gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Hasan Ö. tutuklanırken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışması devam ediyor.

REFAKATÇİSİ SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Olay 18 Haziran günü saat 17.00 sıralarında özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Hastanede tedavi gören Osman Beşe bahçeye çıktığı sırada, arkasından yaklaşan bir kişi silahla Beşe’ye ateş açtı.

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Vücudunun 9 yerinden yaralanan Beşe, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırganlara silahla ateş açarak karşılık veren Beşe'nin refakatçisi Hasan Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Ö., 'Basit yaralamaya teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Polis ekiplerinin saldırgan ve yanındaki kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.