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        Haberler Gündem Güncel Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı

        Damat, para takılı gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı

        Adana'da akıllara durgunluk veren bir şiddet olay meydana geldi. Kentte bir düğünde gelinin gelinliğini çekiştiren küçük çocuk, damat tarafından tutularak yere fırlatıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:30 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:40
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        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
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        Adana'da bir düğün sırasında para takılı gelinin gelinliğini çekiştiren bir çocuk, damat tarafından yakasından tutularak yere fırlatıldı.

        DHA'nın haberine göre güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkiye neden oldu.

        Olay, dün Seyhan ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı. Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı.

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        Bu sırada çocuklardan biri, gelinin gelinliğine takılan paraları almak istedi. Damat, gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere fırlattı.

        Çocuklar daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkilere neden oldu.

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        #haberler
        #adana
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