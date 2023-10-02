Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı

Damat, para takılı gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı Adana'da akıllara durgunluk veren bir şiddet olay meydana geldi. Kentte bir düğünde gelinin gelinliğini çekiştiren küçük çocuk, damat tarafından tutularak yere fırlatıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Adana'da bir düğün sırasında para takılı gelinin gelinliğini çekiştiren bir çocuk, damat tarafından yakasından tutularak yere fırlatıldı.

DHA'nın haberine göre güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkiye neden oldu.

Olay, dün Seyhan ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı. Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı.

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Çocuklar daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkilere neden oldu.