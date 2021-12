Damga vergisi, taraflar arasında gerçekleştirilen her türlü resmi sözleşme sonucunda alınan bir vergi türüdür. Kişilerle kişiler, kişilerle kurumlar ve kurumlarla kurumlar arasında imzalanan, hukuki geçerliliği olan tüm sözleşmeler damga vergisine tabidir. Damga Vergisi Kanunu'na göre ibraz edilebilen ve imzalanan tüm sözleşmelerden damga vergisi alınır. Kanun maddesinde belirtilen imza, ıslak imza olabildiği gibi e-imza ya da imza yerine geçen bir işaret de olabilir.

DAMGA VERGİSİNE KİMLER MÜKELLEFTİR?

Sözleşmeyi imzalayan taraflar damga vergisi ödemekle mükelleftir. Ancak kişilerle resmi kurumlar arasında yapılan sözleşmelerde kişiler damga vergisini öder. Taraflar vergi borcundan doğan cezalarda da ortak sorumluluk sahibidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tarafların vergi dairesine beyannamede bulunup vergi borcunu ödemesi gerekir.

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve devamlı damga vergisi mükellefi olan kişilerin borç ödeme tarihi farklıdır. Söz konusu kişiler, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ertesi ayın 21’ine kadar beyanname ile vergi dairesine bildirmek ve 26’sına kadar da vergiyi ödemekle yükümlüdür.

Damga vergisi oranları her sene belirlenerek Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanır. İşlem türüne göre damga vergisi oranları farklıdır. Damga vergisi hesaplanırken hem sayfa sayısı hem de varsa ayrı nüsha sayıları dikkate alınır. Her bir nüsha için ayrı ayrı damga vergisi tahsil edilir. Tek kağıttan ibaret olsa bile bir sözleşmede birbirinden tamamen bağımsız iki işlem varsa her işlem için ayrı ayrı damga vergisi alınır.