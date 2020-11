Damla Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Survivor Türkiye yarışması ile hafızalara kazınan Damla Can'ın Yeni Gelin dizisinin oyuncusu Tolga Mendi ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

DAMLA CAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ederken, gönüllüler takımına transfer olan kafile arasında yer aldı. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.