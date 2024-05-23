Damla isminin anlamı nedir? Damla ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Damla isminin analizi

Türkçe kökenli bir isim olarak öne çıkan Damla adı, eski dönemlerden günümüze gelen ve kız çocuklarında sık rastladığımız bir kelimedir. Beğeni toplayan bu ismin diğer isimlerle kolayca uyum sağlayışı da beğeni sebebidir. Türkçe anlamı ile hoş bir tınıya ve önemli bir anlama sahip olan Damla, sahip olduğu isim analiziyle de yeni bebek sevinci yaşayan anne babaların favorisidir. Peki Damla Kur’an’da geçiyor mu? İşte detaylar…

DAMLA İSMİNİN ANLAMI

Damla isminin anlamı için birçok kaynakta bilgiler derlenmiştir. Türkçe kökeni olan Damla isminin anlamı; Çok küçük miktarda su

Yuvarlak içindeki küçük su

Saf, temiz

Narin ve bir o kadar da saf Tek başına kullanılan isimler arasında yer alan Damla, aynı zamanda farklı isimlerle kombinasyon de yapılabilir. İsteğinize uygun şekilde çocuğunuzun adını tek başına Damla koyabilir ya da yanına farklı isimler getirebilirsiniz. Damla adının yanına yakışan bazı isim önerileri ise aşağıda derlenmiştir; Damla Naz

Elif Damla

Duru Damla

Damla Su

Deniz Damla Son zamanların en yaygın Türk isimlerinden biri olan Damla, ülkemizde genel olarak 73.456 kişide bulunur. Diğer istatistikler ise şöyledir: İstanbul’da 14.985 kişi, Ankara’da 5.632 kişi, İzmir’de ise 5.157 kişi Damla adına sahiptir.

DAMLA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin en fazla önem verdiği konuların başında Damla adının Kur’an’da geçip geçmediği vardır. Bazı ebeveynler için bir ismin İslami yönü her şeyden önce gelir. Bu noktada söz konusu ismin Kur’an’da geçmediği söylenebilir. Ancak bu isim, uzun yıllar boyunca Müslüman ağırlıklı bir ülke olan Türkiye’de aileler tarafından bebeklere verilmektedir. Neticede Damla adını bebeklere koymak caiz kabul edilmiştir. Ancak “Damla Kur’an’da geçiyor mu?” sorusunun yanıtı “Hayır” olacaktır.

DAMLA ADINDA HANGİ ÖZELLİKLER VAR? Damla adına sahip insanların en öne çıkan özellikleri organizasyon ve liderlik becerisidir. Rutin bir şekilde ilerleyen işleri yönetme ve potansiyel sorunları çözme konusunda son derece yetenekli olan bu insanlar, uzun saatler boyunca sıkılmadan çalışabilme özelliğine sahiptir. Üstelik yaptığı işlerde detaylara dikkat eder ve işini eksiksiz bitirmekten oldukça keyif alır. İşin doğru ve güzel olması, onun hızdan çok daha önce gelir. Damla adına sahip insanların olası pozitif özellikleri: Sistematik, dürüst, düzenli ve sorumluluk sahibi