        Haberler Spor Futbol Milli Takım Dani Olmo: Biraz buruk bir sevinç oldu - Futbol Haberleri

        Dani Olmo: Biraz buruk bir sevinç oldu

        İspanya Milli Takımı'nın oyuncularından Dani Olmo, Türkiye'yle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, "Dünya Kupası'na katılacağımız için mutluyuz ama bugün biraz buruk bir sevinç oldu" dedi.

        Giriş: 19.11.2025 - 02:01 Güncelleme: 19.11.2025 - 02:01
        "Biraz buruk bir sevinç oldu"
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında Türkiye'yle 2-2 berabere kalan İspanya Mili Takımı'nın oyuncularından Dani Olmo, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "BİRAZ BURUK BİR SEVİNÇ OLDU"

        Buruk bir sevinç yaşadıklarını belirten Olmo, "Son maçtan sonra olduğu kadar coşkulu kutlamadık. Biraz buruk bir sevinç; hem galibiyet hem de gol yemeden bitirmek istiyorduk ama Dünya Kupası'na katılmayı başardık." dedi.

        "DURAN TOPLARA ODAKLANMALIYIZ"

        Duran toplara çalışmaları gerektiğini belirten İspanyol yıldız, "Onlar geldiler, biz de geldik. İlk yarıda birkaç gol daha atabilirdik, ikinci yarıda da öyle. Duran toplara odaklanmamız gerekiyor; bir tane gol yedik. Galibiyeti alamadık ama elemeyi geçtiğimiz için mutluyuz." sözlerini sarf etti.

        "BU BİR BAHANE DEĞİL"

        Zemin hakkında konuşan Olmo, "Bu bir bahane değil, iki takım için de aynıydı. Hemen hemen hiçbir pozisyonu etkilediğini düşünmüyorum, bu yüzden bahane değil." ifadelerini kullandı.

        "HEYECANLIYIZ"

        Son olarak 2026 Dünya Kupası hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Biz de kapalı kapılar ardında bunun için gerçekten heyecanlıyız. Ama önce Finalissima geliyor; hazırlanmak için zamanımız olacak ve önümüzde olanlar için ki çok fazla şey var yüzde yüz 100 hazır olacağız." dedi.

