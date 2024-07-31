Daniel Wiffen'dan olimpiyat rekoru
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında erkekler 800 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırıldı
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışta İrlandalı Daniel Wiffen, altın madalyaya uzandı.
İrlandalı yüzücü, 7 dakika 38 saniye 19 saliselik derecesiyle yeni olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.
Bir önceki rekor, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Ukraynalı Mykhailo Romanchuk tarafından 7 dakika 41 saniye 28 saliselik dereceyle kırılmıştı.
ABD'li Bobby Finke 7 dakika 38 sanile 75 saliselik dereceyle gümüş madalya kazanırken, İtalyan yüzücü Gregorio Paltrinieri ise 7 dakika 39 saniye 38 saliseyle bronz madalyaya uzandı.
Madalya kazanan üç yüzücünün de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kırılan rekoru geçmesi dikkati çekti.