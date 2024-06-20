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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Danimarka: 1 - İngiltere: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Danimarka: 1 - İngiltere: 1 | MAÇ SONUCU

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ilk gol İngiltere forması giyen Harry Kane'den gelirken Danimarka'nın eşitliği yakaladığı golü ise M. Hjulmand kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.06.2024 - 18:04 Güncelleme: 20.06.2024 - 20:57
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Mücadelede ilk gol İngiltere forması giyen Harry Kane'den gelirken Danimarka'nın eşitliği yakaladığı golü ise M. Hjulmand kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte EURO 2024 C Grubu'nda İngiltere puanını 4 yaparken Danimarka ise ikinci maçında ikinci beraberliğini alarak puanını 2 yaptı.

        Grupların son maçında Danimarka ile Sırbistan karşılaşacak. İngiltere ise Slovenya ile karşılaşacak.

        PUAN DURUMU

        (4) İngiltere

        (2) Slovenya

        (2) Danimarka

        (1) Sırbistan

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