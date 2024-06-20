Danimarka: 1 - İngiltere: 1 | MAÇ SONUCU
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ilk gol İngiltere forması giyen Harry Kane'den gelirken Danimarka'nın eşitliği yakaladığı golü ise M. Hjulmand kaydetti
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelede ilk gol İngiltere forması giyen Harry Kane'den gelirken Danimarka'nın eşitliği yakaladığı golü ise M. Hjulmand kaydetti.
Bu sonuçla birlikte EURO 2024 C Grubu'nda İngiltere puanını 4 yaparken Danimarka ise ikinci maçında ikinci beraberliğini alarak puanını 2 yaptı.
Grupların son maçında Danimarka ile Sırbistan karşılaşacak. İngiltere ise Slovenya ile karşılaşacak.
PUAN DURUMU
(4) İngiltere
(2) Slovenya
(2) Danimarka
(1) Sırbistan