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        Haberler Spor Futbol Danimarka: 2 - Sırbistan: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Danimarka: 2 - Sırbistan: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 2. maçında Danimarka, evinde Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Gronbaek ve Yussuf Yurary Poulsen'in golleriyle kazanan Danimarka, puanını 6'ya yükseltti ve gruba 2'de 2 yaparak başladı. Sırbistan ise 1 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 21:37 Güncelleme: 08.09.2024 - 22:59
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        Danimarka 2'de 2 yaptı!
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        UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Parken'de oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla Danimarka kazandı.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Gronbaek ve 61. dakikada Yussuf Yurary Poulsen kaydetti.

        Poulsen'in röveşata ile attığı harika gol sosyal medyada gündem oldu.

        Galatasaray forması giyen Victor Nelsson karşılaşmada süre alamadı.

        Danimarka bu sonuçla kendi grubunda 2'de 2 yaparak zirveye yerleşti. Danimarka bir sonraki maçı 12 Ekim'de İspanya ile oynayacak. Sırbistan aynı tarihte İsviçre ile karşılaşacak.

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