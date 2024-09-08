Danimarka: 2 - Sırbistan: 0 | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Parken'de oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla Danimarka kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Gronbaek ve 61. dakikada Yussuf Yurary Poulsen kaydetti.

Poulsen'in röveşata ile attığı harika gol sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson karşılaşmada süre alamadı.

Danimarka bu sonuçla kendi grubunda 2'de 2 yaparak zirveye yerleşti. Danimarka bir sonraki maçı 12 Ekim'de İspanya ile oynayacak. Sırbistan aynı tarihte İsviçre ile karşılaşacak.