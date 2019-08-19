Grönland'i ziyaret eden Frederiksen, adanın Başbakanı Kim Kielsen ile bir araya geldi.

Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği yönündeki haberler için "bunun absürt bir tartışma konusu" olduğu değerlendirmesini yapan Frederiksen, adanın satılık olmadığını yineledi.

Frederiksen, "Grönland Danimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın gelecek ay başında Danimarka'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde de Grönland Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." ifadesi kullanıldı.

TRUMP: KESİNLİKLE GÜZEL OLUR

Donald Trump ise, "Bu konuştuğumuz bir konuydu, görüş ortaya atıldı ve ben stratejik olarak kesinlikle ilgi çekici olduğunu ve ilgilendiğimizi belirttim. Ama Danimarka ile konuşacağız" derken, konunun ABD hükümetinin gündemindeki ilk madde olmadığını da vurguladı.

Danimarka'nın özerk statüdeki adaya her yıl aktardığı kaynağı bulmakta zorlandığını bir kez daha vurgulayan Trump, "Bu Danimarka için gerçekten acı verici çünkü her yıl neredeyse 700 milyon dolar kaybediyorlar ve adaya sahip olmak stratejik açıdan ABD için güzel olur" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GRONLAND'I SATIN ALMAYI DİLE GETİRDİĞİ İDDİASI

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Associated Press ajansının Trump'ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de kaynak, Trump'ın Grönland'i satın alma konusunu müzakere ettiğini ancak bu konuda ciddi olmadığını söylemişti.

Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." açıklamasını yapmıştı.

ABD TARİHİNDE İLK DEĞİL

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1867'de Danimarka Krallığı'ndan Grönland ve İzlanda'yı alma seçeneğini inceledi. 1867'de ABD, Rusya'dan Alaska'yı satın almak için 7,2 milyon dolar ödedi. ABD ayrıca Louisiana için Fransa'ya, Florida için İspanya'ya, Batı Hint Adaları içinde daha önce Danimarka'ya ödemeler yapmıştı. ABD'nin hali hazırda Grönland'ın kuzeybatısında Pituffik Havaalanı olarak da bilinen Thule Hava Üssü bulunuyor.