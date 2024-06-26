Danimarka'da bir ilk: İnek başına vergi alınacak

Dünya genelindeki ülkeler, bir yandan gıda güvenliğini korurken, bir yandan da küresel emisyonların yaklaşık dörtte birini oluşturan gıda üretiminden kaynaklanan emisyonları azaltmak için mücadele ediyor. Hayvancılık ise küresel emisyonların yüzde 11'ini oluşturuyor ve bunun neredeyse üçte ikisi ineklerden kaynaklanıyor.

Bu nedenle harekete geçen Danimarka, büyükbaş hayvan çiftçilerinden, ineklerinin yarattığı sera gazı emisyonları için hayvan başına yılda yaklaşık 100 Euro ücret almayı planlıyor.

Verginin 2030'da uygulamaya konması için zemin hazırlayan Danimarka'nın kararı, çiftçilerin Avrupa çapında AB'nin çevre tedbirlerine karşı protestolarından kısa süre sonra geldi.

REKLAM Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, verginin benzer girişimler için 'bölgesel ve küresel olarak ileriye doğru bir yol açmasını' umduğunu söyledi. Görüşmelerde yer almayan çiftçi örgütü Bæredygtigt Landbrug Başkanı Peter Kiaer "Bunun çılgınca olduğunu düşünüyorum. Hükümet çiftçileri dinlemiyor" derken bunun halihazırda dünyanın en yeşil tarım üreticilerinden biri olan bir ülkede çok ihtiyaç duyulan teknoloji yatırımını engelleyeceğini belirtti. Danimarka merkezli süt ürünleri kooperatifi Arla Foods'un Genel Müdürü Peder Tuborgh da verginin, emisyonlarını azaltmak için ellerinden geleni yapan organik üreticiler de dahil olmak üzere bazı çiftçileri adil olmayan bir şekilde etkileyebileceğini söyledi ve yetkililere daha fazla inceleme yapmaları çağrısında bulundu.