        Haberler Dünya Danimarka'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 5'i ağır 17 yaralı | Dış Haberler

        Danimarka'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 5'i ağır 17 yaralı

        Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde iki yerel tren kafa kafaya çarpıştı; kazada 17 kişi yaralandı. 5 yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 13:23 Güncelleme:
        Danimarka'da iki tren kafa kafaya çarpıştı

        Danimarka'da 'kaotik' bir tren kazası yaşandı.

        Başkent Kopenhag'da ön kısımlarında gözle görülür hasar bulunan ve ormanlık bir alanda birbirine dönük duran sarı ve gri renkli iki tren çarpıştı.

        İtfaiye ve kurtarma hizmetleri şefi Christoffer Buhl Martekilde, "İki tren kafa kafaya çarpıştı, bu da trenlere büyük hasar verdi ve kırık camların her yere saçılmasına neden oldu" dedi.

        SABAH ERKEN SAATLERDE MEYDANA GELDİ

        Polis sözcüsü, kazanın nedenini söylemek için henüz çok erken olduğunu belirterek, kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ekledi.

        Polis, sabah 04:30'da meydana gelen kazanın olduğu sırada iki trende toplam 38 kişinin bulunduğu tahmin edildiğini belirtti.

        Acil servis ekipleri, kaza yerine 18 araç ve 47 kurtarma görevlisi sevk etti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yardım teklifinde bulunmak üzere Danimarka Başbakan Vekili Mette Frederiksen ile temasa geçtiğini söyledi.

        Polis, olayın Hillerod ve Kagerup kasabalarını birbirine bağlayan bir tren hattında meydana geldiğini belirtti.

        Bir yetkili, "Yolcular arasında yaralılar var. Herkes trenlerden çıkmış durumda, yani kimse sıkışıp kalmamış. Olay yerine büyük miktarda kaynak sevk edildi" dedi.

        İtfaiye, yaralıların ambulans ve helikopterlerle kaza yerinden nakledildiğini açıkladı.

