Danimarka’da yapılan genel seçimlerden, resmi olmayan sonuçlara göre sol partiler zafer çıktı.

Danimarka’da yapılan genel seçimlerde, oy verme işleminin ardından sandıkların yüzde 93,6'sı sayıldı. Sandıklardan gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Partinin başı çektiği, Sosyal Liberal Parti (Radikale Venstre),Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi’nden (Enhedslisten, Kızıl-Yeşiller) oluşan sol blok seçimlerden zaferle çıktı.

Danimarka’da kamu yayıncısı DR tarafından açıklanan sonuçlara göre, Danimarka’nın ikinci kadın başbakan adayı Mette Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimlerde yüzde 26 civarında oy aldı. Mevcut hükümetin Başbakanı Lars Lökke Rasmussen liderliğindeki Liberal Parti ise yüzde 23’lerde kaldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 179 sandalyeli parlamentoda, sol blok 91 milletvekili çıkartırken sağ blok ise 75 sandalye kazandı. Ülke genelinde 175 milletvekili seçilirken, Danimarka Krallığı’na bağlı Faroe Adaları ile Grönland da parlamentoya ikişer temsilci gönderiyor.

Aşırı sağcı ve İslam karşıtı partilerden Danimarka Halk Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 12 civarında gerileyerek 2015 seçimlerine nazaran bu seçimlerde büyük hezimet yaşadı. İlk defa parlamentoda temsil edilmek için yarışan diğer aşırı sağ ve İslam karşıtı partilerden Yeni Sağ (Nye Borgerlige) parlamentoda temsil edilmeyi garantiledi. Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonuyla gündeme gelen Rasmus Paludan'ın lideri olduğu Sıkı Yön (Stram Kurs) ise yüzde 2’lik seçim barajını aşamadı.

Seçimlerde Alternatif Parti'nin 5 milletvekili, Yeni Sağ'ın ise 4 milletvekili çıkardığı öngörülüyor. Bloklara dahil olmadıklarını bildirseler de Alternatif Parti’nin sol blok, Yeni Sağ’ın ise sağ bloka destek vermesi bekleniyor.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından yapılacak tercihli oy sayımıyla birlikte, seçimlere katılan 9 Türkiye kökenli adayın durumu da kesinlik kazanacak.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu olan Danimarka’da, 4 milyon 219 bin civarında seçmen bulunuyor. Ülkede seçime katılım oranı yüzde 84 civarında oldu.

HEDEF AZINLIK HÜKÜMETİ

Danimarka’da yapılan genel seçimden sol partiler zaferle çıkarken, Sosyal Demokrat Partinin lideri, hedefinin azınlık hükümeti olduğunu açıkladı.

Genel seçimin resmi sonuçlarına göre, ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti aldığı yüzde 25,9 oyla 48 sandalye kazanarak birinci parti oldu.

Sosyal Demokrat Partinin yer aldığı sol blok 175 sandalyeli Danimarka Parlamentosunda 91 milletvekili kazandı.

Mevcut hükümetin büyük ortağı Liberal Parti (Venstre) yüzde 23,4 oy alırken, Liberal Parti ile sağ blokta yer alan diğer partiler 75 milletvekilliği kazanabildi. Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen’in partisi Liberal İttifak büyük oy kaybı yaşayarak yüzde 2,3’e düştü. Samuelsen milletvekili olarak seçilemedi.

"AZINLIK HÜKÜMETİ KURACAĞIZ"

Seçim zaferinin ardından partililere seslenen Danimarka tarihinin ikinci kadın başbakanı adayı Mette Frederiksen, "Sadece Sosyal Demokrat Partiden oluşan bir azınlık hükümeti kuracağız. Etkili olmak isteyen ve yapıcı her parti ile çalışmaya hazırız." dedi.

Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokrat Partinin göçmen politikaları konusunda sağ partilerle, çevre ve sosyal konularda ise sol partilerle iş birliği yapması bekleniyor.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından başlayan tercihli oy sayımıyla seçimlere katılan 9 Türk adayın durumu kesinlik kazanacak.

TÜRKLERİN YENGESİ ALİŞ: İNŞALLAH YETERLİDİR

Danimarka’da "Türklerin yengesi" olarak tanınan ve seçimlere Sosyal Liberal Partiden giren Louise Vinther Aliş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Parti olarak çok güzel bir sonuç aldık. 8 vekilden 16 vekile çıktık. Yani yüzde 100 arttık, çok gurur duyuyorum, çok mutluyuz." diye konuştu.

Kendisine Türklerin de oy verdiğinin hatırlatılması üzerine Aliş, "İnşallah yeterlidir. Kim en fazla tercihli oy aldıysa o kazanacak, o yüzden hiçbir şey belli değil" dedi.

İlk defa 2007 yılında Danimarka’da parlamentoya giren Yıldız Akdoğan’ın yeniden seçilme şansı, Sosyal Demokrat Partinin Kopenhag’da üç milletvekili çıkarması üzerine belirsizliğini koruyor. Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Seçilip seçilmediği) Şu anda bilmiyorum çünkü tercihli oylar henüz sayılmadı ama tabii hükümetin değişmesi benim için çok iyi. Tekrar bir Sosyal Demokrat Parti hükümetinin kurulmasına ben de çok seviniyorum." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu olan Danimarka’da, 4 milyon 219 bin 537 seçmen bulunurken, 3 milyon 567 bin 219 seçmen oyunu kullandı. Seçime katılım oranı yüzde 84,5 oldu.