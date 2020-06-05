Dünyayı olduğu gibi futbolu da derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Mart'ta askıya alınan Danimarka Süper Ligi, 28 Mayıs itibariyle geri döndü. Hem de en dönüş! Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada kulüpler, taraftarları maçlara dahil edebilmek için ilginç yöntemler geliştiriyor. Ligin lideri Midtjylland, stadın yanındaki otoparkta otomobilli seyircilerine dev ekrandan maçı izletirken AGF Aarhus daha da ilginç bir yöntemi tercih etti.

28 Mayıs'ta oynanan yerel derbi olan Randers FC maçında tribünlere dev ekran yerleştiren AGF Aarhus, zoom programı üzerinden taraftarları maça dahil etti. 40'a 3 metre büyüklüğündeki ekranlarda 10 bin farklı taraftar program aracılığıyla maça video konferans yöntemiyle bağlanabildi. 90. dakikada Patrick Mortensen'in attığı golde AGF Aarhus taraftarları, evlerinden sevindi!