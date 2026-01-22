Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Grönland kırmızı çizgimiz

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını açıklamasının ardından Danimarka Yayın Kurumu'na (DR) özel açıklamada bulundu.

Rutte ile kısa bir görüşme yapabildiğini aktaran Rasmussen, "İyi bir görüşme yapmışlar. Danimarka'yı da yakından ilgilendiren Arktik'teki güvenlik durumu ele alınmış. Bu anlamda gün, başladığından daha iyi bitiyor." dedi.

AA'nın haberine göre; Rasmussen, Grönland konusunda gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğu konusunda yorum yapmaktan kaçınarak, "Bunu burada, televizyonda durup değerlendirmemeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Grönland'ı alamayacağını yineleyen Rasmussen, "ABD'nin Grönland'ın sahibi olması söz konusu olmayacak. Bu kırmızı çizgimiz." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE İLE GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump, Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşme gerçekleştirmiş, ardından Truth Social hesabından açıklama yapmıştı.

Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.