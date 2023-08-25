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        Haberler Dünya Danimarka hükümeti Kuran-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara saldırıyı yasaklayan kanun teklifi sunacak

        Danimarka hükümeti Kuran-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara saldırıyı yasaklayan kanun teklifi sunacak

        Danimarka hükümeti, Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını engelleyecek yasa tasarısı hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:06 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:06
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        Danimarka'dan Kur'an yakılmasını yasaklayan yasa tasarısı
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        Danimarka hükümeti, meclise, Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasaklayan kanun teklifi sunacağını açıkladı.

        Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, düzenlediği basın toplantısında, kutsal kitaplara saldırıları yasaklayan bir kanun teklifini yakın zamanda sunacaklarını belirtti.

        Hummelgaard, kutsal kitaplara saldırıların tek amacının "nefret yaratmak ve nifak tohumları ekmek" olduğunu, söz konusu kanun teklifinin, halihazırda ülke bayraklarının yakılmasını yasaklayan bir kanunla birleştirileceğini söyledi.

        Yasa ile hem kutsal kitapların yakılmasını hem de dini değerlere yönelik uygunsuz davranışları yasaklayacaklarını aktaran Hummelgaard, "Bu yasa, kamusal alanda Kur'an-ı Kerim ve İncil yakanları cezalandıracak. Bu kanun yalnızca kamusal alanlarda ya da daha geniş bir çevreye yayılma amacıyla yapılan eylemleri hedef alacak." ifadelerini kullandı.

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        Danimarka Dışişleri Bakanı Lokke Rasmussen ise "Bu, Danimarka'nın tüm dünyaya göndermek istediği önemli bir mesaj." dedi.

        Söz konusu teklifin 179 sandalyeli meclise ne zaman sunulacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

        İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVAKASYONLAR

        İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi, tepkiyle karşılanıyor.

        Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

        Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

        Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

        Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

        İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

        Momika adlı kişi İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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