Danimarka'da hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı, vahşi hayvanların sirklerde çalıştırılmasını yasaklayan yasa tasarısı kapsamında geçtiğimiz ay bir sirkten satın alınan ülkenin son 4 fili, parlamentoda gülme krizine yol açtı.

Başbakan Mette Frederiksen, Ramboline, Lara, Djunga ve Jenny adını taşıyan fillere 'iyi bir emeklilik' sağlamak amacıyla atılması gereken adımları anlatırken gülmeye başladı.

Frederiksen gülmesi, salondaki milletvekillerinin de gülüşmelerine yol açtı. Fraderiksen'in konuşmasını sık sık keserek gülmesi, salonda dakikalarca süren bir gülme krizine neden oldu.

Danimarka hükümeti, bahsi geçen 4 fili Eylül ayında 11 milyon kron karşılığında, tutuldukları sirkten satın almıştı. 'Animal Protection Denmark' adlı hayvan hakları grubu geçtiğimiz hafta, hükümet uygun bir yer bulana kadar fillerin bakımını üstlendiklerini duyurmuştu. Çevre ve Gıda Bakanlığı, en kısa sürede fillerin misafir edileceği barınağı seçeceklerini açıklamıştı.