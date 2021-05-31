Danimarka ve ABD ortaklığında casusluk 0:00 / 0:00

Guardian'ın aktardığı habere göre, Danimarka'nın askeri istihbarat teşkilatı, içinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bulunduğu Avrupalı politikacıları gözetlemek için ABD’ye yardım etti.

2013 yılında özellikle Almanya ve ABD arasında yaşanan kriz ABD Ulusal Güvenlik Ajansı(NSA) eski çalışanı Edward Joseph Snowden’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’in cep telefonu görüşmelerinin dinlendiği iddiasını ortaya atmasıyla başlamıştı.

Danimarka ve Avrupa’daki medya organlarından gelen yeni gelişmeler, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)’nın 2013 yılında Almanya Başbakanı Merkel’i dinlemek için Danimarka kablolarını kullandığını açıkladı.

Medya organlarından gelen raporlar, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)’nın Danimarka Askeri İstihbaratı (FE) ile birlikte çalıştığını ortaya koymuş oldu.

Guardian’ın aktardığı haberde, ortak dinleme operasyonunda Merkel’in dışında o dönem Dışişleri Bakanı olan şimdi ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmer var. Dinlenen kişiler arasında Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SDP)’nin o dönem Başbakan Adayı Peer Steinbrück olduğu da kaydedildi.

Ortak dinleme operasyonu kapsamında Fransız, İsveç ve Norveçli siyasetçilerin ve kamu personellerinin de adının geçtiği raporda daha birçok kişi bulunuyor.

‘‘YAKIN MÜTTEFİKLERİN SİSTEMATİK OLARAK GİZLİCE DİNLENMESİ KABUL EDİLEMEZ’’

Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, geçen yıl ağustos ayında casusluk hakkında bilgilendirildiğini bildirdi. Danmark Radyosuna "yakın müttefiklerin sistematik olarak gizlice dinlenmesinin açıkça kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

‘‘İDDİALAR SON DERECE CİDDİ’’

Fransa’nın Avrupa Bakanı Clément Beaune, iddiaların kanıtlandığı takdirde ‘‘son derece ciddi’’ olduğunu söyledi. Beaune, Fransız radyosuna verdiği demeçte, AB’deki ortağımız olan Danimarka’nın Amerikan servisleriyle iş birliğinde hata yapıp yapmadıklarını görmemiz gerekiyor.’’ açıklamasını yaptı. Sözlerinde müttefikler arasında güven ve asgari iş birliğinin önemine dikkat çekti.

ABD BAŞKANI SUÇLANIYOR

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı eski çalışanı Edward Snowden, o dönem Başkan Yardımcısı Joe Biden'ını da operasyon içinde olmakla suçluyor. Snowden, konuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapılması çağrısında bulundu. Suçlamaların sahibi Snowden şu anda Rusya'da yaşıyor. ABD'de devlet bilgilerinin sızdırılması, ulusal savunma bilgilerinin yetkisiz olarak iletilmesi ve gizli iletişim istihbaratının kasıtlı olarak kötüye kullanılmasından suçlu bulunuyor.