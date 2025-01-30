Danimarkalı gazeteci yorumladı: Sert bir maç bizi bekliyor!

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Midytlland'a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi Bold muhabiri Martin Schmidt, her iki takımı HT Spor'dan Esra Köse'ye özel değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekten heyecan verici bir maç bizi bekliyor. Midytlland 10 puanla avantajlı bir konumda ve eleme turlarına kalmaları için önemli bir fırsatları var ancak Fenerbahçe'nin elenme riski çok daha yüksek. Yine de Midytlland da bu maçtan alacağı sonuçla ilk 16'ya kalabilir ve play-off'larda ev sahibi avantajını elde edebilir. "BU MAÇ TAM ANLAMIYLA BİR FİNAL HAVASINDA GEÇECEK" Yani Midytlland'ın da kaybedeceği çok şey var. Bu yüzden galibiyet için ellerinden geleni yapacaklardır. Sezon başından beri bu maçın bir nevi final niteliğinde olabileceğini biliyorduk ve şu an tam olarak öyle bir atmosfer var. Midytlland, şu an Fenerbahçe'ye göre daha iyi bir konumda ve nispeten daha güvenli görünüyor, ancak iki takım için de artık son virajdayız. REKLAM Midytlland'ın Fenerbahçe'ye hem takım olarak hem de bireysel oyuncular bazında büyük saygı duyduğundan eminim. 10 puanla avantajlı olmaları nedeniyle maça biraz daha temkinli başlayacaklarını düşünüyorum. Önce Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun ortaya koyacağını görmek isteyecekler ve ardından oyun içinde daha agresif hale geleceklerdir. Midytlland fiziksel mücadeleyi seven, defansif anlamda sağlam bir takım. Bu yüzden sert bir oyun ortaya koymalarını bekliyorum. Hücum hattında ise Dario Osorio ve Aral Şimşir gibi fark yaratabilecek önemli oyunculara sahipler. Özellikle bu ikili, yaratıcılık ve pozisyon üretme konusunda Midytlland için kilit rol oynuyor. Eğer Adam Buksa'yı doğru şekilde oyuna dahil edebilirlerse, Fenerbahçe savunması için ciddi bir tehdit oluşturacaktır.

"SAHA KENARINDA MOURINHO'YU GÖRMEYİ ÇOK İSTERDİM" Jose Mourinho'nun cezası benim için hayal kırıklığı oldu. Onu Danimarka'da saha kenarında görmeyi gerçekten çok isterdim. Sonuçta Mourinho sadece büyük bir teknik direktör değil, aynı zamanda futbol dünyasında bir efsane. Onun burada olması, maçın atmosferini daha da özel hale getirebilirdi. Danimarka'da da kendisine büyük bir ilgi ve Kopenhag'ı ikinci yarıda geç çıkma konusunda uyardığını söylemişti. Bu konu burada da tartışmalara neden olmuştu. REKLAM Bu tarz ihlaller için genellikle para cezası ya da uyarı verilebileceğini düşünüyorum, ancak kural kuraldır. "OSORIO VE ARAL ŞİMŞİR, F.BAHÇE'Yİ ZORLAYABİLİR" Midytlland'ın hücum hattında iki büyük siladı var: Dario Osorio ve Aral Şimşir... Sezonun ilk bölümünde bu iki oyuncudan yoksun kaldılar ve hücumda ciddi sıkıntılar yaşadılar. O dönemde Midytlland daha çok fiziksel mücadeleye dayalı bir oyun oynuyordu. Ancak şimdi ikisi de sahada ve takımın hücum gücü çok daha tehlikeli hale geldi. Osorio'nun geçtiğimiz hafta Bulgaristan'da yaptığı gibi, aniden ortaya çıkıp fark yaratabileceğini biliyoruz. O golüyle Midytlland'a galibiyeti getirmişti. Aral Şimşir ise daha çok top sürme ve takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda etkili bir oyuncu. Osorio ise bireysel yeteneğiyle maçı çözecek kapasiteye sahip.