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        Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan seçildi

        Danıştay Başsavcılığına 63 oyla Cevdet Erkan seçildi. Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür'ün emekliye ayrılmasının ardından Danıştay Genel Kurulunda seçim yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 20:02 Güncelleme: 16.01.2025 - 20:02
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        Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan seçildi
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        Danıştay Başsavcılığı seçiminde, Danıştay üye sayısı olan 112'den 63 üyenin oyunu alan Erkan, Danıştay Başsavcılığı görevine seçildi.

        Diğer adaylardan Yüksel Öztürk 27, Ahmet Saraç ise 12 oy aldı.

        CEVDET ERKAN KİMDİR?

        Cevdet Erkan, 1967'de Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988'de mezun oldu.

        Mesleğe 1993'de başlayan Erkan, sırasıyla Trabzon, Van, Zonguldak ve Samsun idare mahkemesi üyeliği, Erzurum ve Samsun idare mahkemesi başkanlığı, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı yaptı.

        Danıştay üyeliğine 2014'te seçilen Erkan, 11 Şubat 2019 ile 10 Eylül 2020 arasında Danıştay Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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