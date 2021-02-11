Bilic, "Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz." dedi.

Yemek yemeği çok sevdiği söyleyen Bilic, "Mide ameliyatından çıktığım zaman aç değilim ama canım mantı yemek istedi ama iki çatal yiyebiliyorsun. O mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim" ifadelerini kullandı.