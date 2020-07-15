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Darbenin beyin takımına OHAL Komisyonu'ndan ret

Sokaklarda terör estiren darbecileri organize edenler... Genelkurmay Başkanı'nı derdest eden Albay… İhanet çemberindeki özel kalem müdürleri… Darbe direktifinin imzacısı… Ve daha niceleri… Yurtta Sulh Konseyi üyeleri olarak cezalandırıldılar… Tüm eylemlerine rağmen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurup göreve iade istediler… Ancak ret cevabi aldılar… Fevzi Çakır’ın özel haberi…

15 Temmuz

Türkiye’nin en uzun gecelerinden 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti… O hain gecede rol alan FETÖ’cü askerler yargı önünde hesap veriyor. Ancak bunun bir de idari işlem süreci var… Darbe girişimi ve sonrasında yapılan idari soruşturmalar neticesinde 20 bin dolayında isim, FETÖ iltisakı nedeniyle TSK’dan ihraç edildi.

Bu isimler de tüm diğer ihraç edilen memurlar gibi OHAL Komisyonu’na başvurdular... Darbe girişiminin en kritik isimleri bile göreve iade talebiyle Ohal Komisyonu’na başvurdu… Peki o isimler kimler ve OHAL Komisyonu’ndan hangi yanıtı aldılar…

DARBE DİREKTİFİNDE İMZASI VARDI

Eski Kurmay Albay Cemil Turhan… Genelkurmay Personel Başkanlığı General Amiral Şube Müdürüydü… Darbe direktifinin altında imzasi vardı… 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı… OHAL Komisyonu’ndan ret yanıtı aldı..

“ÜRKÜTÜCÜ YÜZ İFADELİ” DARBECİ

Eski Kurmay Albay Fırat Alakuş… Özel Kuvvetler'de görevliydi… O gece Genelkurmay karargahını basan Özel Kuvvetler personelinin başındaydı… Derdest ettiği dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın “ürkütücü yüz ifadeli” olarak tanımladığı kişiydi… 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı… OHAL Komisyonu’ndan ret yanıtı aldı.

 

ŞIRNAK’TAN ANKARA’YA KOMANDO SEVK ETMEK İSTEDİ

Eski Tuğgeneral Osman Ali Gürcan… Şırnak'taki komando taburlarına, darbe girişimine destek için Ankara'ya intikal emri verdi. Darbe hazırlık toplantılarına katıldı. Darbecilerin atama listesinde Emniyet Genel Müdürü olarak bulunuyordu. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O da OHAL Komisyonu’ndan ret yanıtı aldı.

İSTANBUL’U ORGANİZE ETTİ

Eski Kurmay Albay Muzaffer Düzenli… Darbenin İstanbul ayağını organize etti. “Yurtta sulh biziz” adlı whatsapp grubundan İstanbul’daki darbecilere talimatlar verdi… İki ayrı davada; 149 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. OHAL Komisyonu, başvurusunu reddetti.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLERİ

O dönem Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Akar’ın özel kalel müdürleri eski kurmay albaylar Ramazan Gözel, Osman Kılıç, Başdanışmanı Orhan Yıkılkan’ın ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olan Muhsin Kutsi Barış’ın başvuruları da OHAL Komisyonu’nca reddedildi.

OHAL Komisyonu 126 bin 300 başvurudan 108 bin 200'ünü karara bağladı.

HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILMASI TALİMATI VERDİ

Eski Yarbay Ertuğrul Terzi… O gece Ankara’da terör estiren tankları yönetti. Darbe hazırlık toplantılarına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında toplanan halkın üzerine ateş açılması talimatı verdi. 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Onun da başvurusu reddedildi.

AKAR’I AKINCI ÜSSÜ’NE GÖTÜREN PİLOT

Darbe gecesi derdest edilen Akar ve diğer komutanları Akıncı Üssü’ne götüren helikopterin pilotlarından Yarbay Halil Gül, Ankara’da terör estiren helikopterleri orgazine eden isimlerden Albay Mehmet Şahin’in başvuruları da OHAL Komisyonu’nca reddedildi…

JANDARMA AYAĞINI ORGANİZE ETTİ

Albay Murat Koçyiğit… Darbenin jandarma ayağını organize eden isimlerdendi. Adil Öksüz başkanlığındaki darbe hazırlık toplantılarına katıldı. Darbe girişimi sırasında Genelkurmay'da sivillere ateş etti. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O da OHAL Komisyonu’ndan ret yanıtı aldı.

KARA KUVVETLERİ TEMSİLCİSİ

Albay Bilal Akyüz… Darbe hazırlık toplantılarına katıldı. Kara Kuvvetleri temsilcisi olarak o gece darbecilerin karargahı Akıncı Üssü’ndeydi… 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı… O da ret yanıtı aldı…

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