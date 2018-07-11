Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Darısı Başımıza’nın üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Zerrin’in babasının defterini Canan’dan istediği tanıtımda Rüya, Öykü’nün ilişkisini kurtarmak için yanlışlıkla Cem’i sakatlıyor. Ozan’ın Öykü’ye “Sen bana rağmen Cem’le evlenebileceğini gerçekten düşünüyor musun?” demesiyle Öykü’nün kararlılığı görülüyor. Cem beklemediği bir anda Öykü’nün yanına gelmesiyle büyük bir telaşa kapılıyor. Öykü’nün aldatıldığını öğrenip öğrenemeyeceği merakla bekleniyor.“Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza, her Çarşamba Show TV’de ekrana geliyor.

İşte "Darısı Başımıza"nın 3. bölüm fragmanı;

Darısı Başımıza’nın yeni bölümü 18 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de!

DARISI BAŞIMIZA 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DARISI BAŞIMIZA 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Darısı Başımıza’nın bu akşam ekrana gelen 2. bölümünde Ozan’ı beklemediği bir anda Cem’in üvey abisi olarak karşısında gören Öykü bayıldı ve isteme merasimi ertelendi. Ne yapıp ne edip Öykü’yle en kısa sürede evlenmek isteyen Cem, Aksoyları evine yemeğe davet etti. Öfkesiyle suçlayacak birilerini arayan Ozan için ise oklar Öykü’ye döndü. Merter ve Rüya, oteldeki gizemli adamı bulmak için plan yaptı. İzmir’deki adamın Ozan olduğunu anlayan Rüya büyük bir şok yaşadı. Ozan ise karar vermişti, en yakın zamanda Öykü’yü Cem’den ayıracaktı. Ozan’ın tehdidiyle Öykü gözyaşlarına hakim olamadı. Cem’le en kısa sürede evlenmek isteyen Öykü, başta Ozan olmak üzere herkesi şaşırttı.

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza”nın başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.



