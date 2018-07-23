Show TV'nin eğlenceli dizisi Darısı Başımıza’nın dördüncü bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Zerrin’in babasına ait hikaye defterinin Cem’in eline geçtiği, Cem’in Öykü’den son bir şans istediği tanıtımda Ozan, Öykü’yü engellemeye çalışıyor. Cem, “Eğer bana bir şans daha verirsen, sana söz veriyorum hayatının sonuna kadar seni dünyanın en mutlu kadını yaparım!” sözleriyle Öykü’ye evlenme teklifi ederken, Öykü’nün vereceği karar merakla bekleniyor. “Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza, her Çarşamba Show TV’de ekrana geliyor.

DARISI BAŞIMIZA 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Darısı Başımıza’nın Çarşamba akşamı ekrana gelecek 4. bölümünde Öykü ve Cem’in ayrılmasından kendini sorumlu tutan Rüya onları barıştırmak için harekete geçer. Bunun için Merter’den yardım ister. Merter hemen bir plan yapar ve hep birlikte Öykü’ye bir sürpriz hazırlarlar. Bu arada Cem çok üzgündür, Öykü’nün kendisini neden bıraktığını anlamaya çalışır ve kendince sebebini bulur. Ne yapıp edip bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Öykü için ailesini bile karşısına almaktan çekinmez. Cem’in bu hareketi Öykü’yü tekrar kazanmasını sağlayabilecek midir?

OYUNCU KADROSU GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza”nın başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.

İşte Darısı Başımza 4. bölüm 2. fragmanı:

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