Daron Acemoğlu, annesinin hatırasını Nobel'e bağışladı

Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasının ardından kendisi için çok kıymetli olan bir objeyi Nobel Ödülü Müzesi'ne bağışladı. Acemoğlu, annesinden kendisine kalan birkaç hatıradan biri olan kağıt ağırlığını müzeye emanet etti.

Nobel Ödülleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Acemoğlu'nun bağışı koleksiyonumuz için büyük önem taşımaktadır, zira annesinden kalan birkaç hatıradan biridir" ifadeleri kullanıldı.