Darp etti, vuruldu, 'tanımıyorum' dedi!

Beyoğlu'nda Mücahit A. (33) ile Hasan Nusrullah K. (20) arasında çıkan kavgada, Mücahit A., Hasan Nusrullah K.'yi darp etti.

DHA'nın haberine göre olaydan birkaç gün sonra darp edilen adam yolda gördüğü Mücahit A.’ya silahla ateş açtı.

Yaralanan Mücahit A. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Şişli’de yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan Mücahit A.'nın ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi. Tutuklanan şüpheli ve yaralının poliste toplam 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 10 Mart Salı günü saat 18.00 sıralarında Bülbül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mücahit A. ve Hasan Nusrullah K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mücahit A., Hasan Nusrullah K.’yi darp etti. Olaydan birkaç gün sonra yolda yürüyen Mücahit A., darp ettiği Hasan Nusrullah K. ile karşılaştı. Silahını çeken Hasan Nusrullah K., Mücahit A.’yı ateş ederek yaraladı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, Mücahit A. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans hastaneye kaldırılarak tedavi alındı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralının ifadesine başvurdu. Kendisini vuran kişiyi tanımadığını söyleyen Mücahit A.'nın kimseyle husumetinin olmadığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Hasan Nusrullah K. olduğu tespit edildi. Şişli’de saklandığı tespit edilen Hasan Nusrullah K., olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakalandı.

"BENİ DARP ETTİ YOLDA GÖRÜNCE VURDUM"

Gözaltına alınan şüpheli emniyeti götürüldü. Burada ifadesi alınan Hasan Nusrullah K.'nin silahla vurarak yaraladığı kişinin kendisini birkaç gün önce darp ettiğini, yolda karşılaşınca da ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan şüphelinin ve yaralının poliste toplam 26 suç kaydı olduğu öğrenildi.