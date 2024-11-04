Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 142 sürekli işçi alımı yapacak! Darphane işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 142 sürekli işçi alımı yapacak! Darphane işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 142 sürekli işçi alımı yapıyor. Kamu kurum vc kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvurulan kabul edilmeyecektir. Peki, 2024 Darphane işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacağını duyurdu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır. İşte 2024 Darphane işçi alımı başvuru detayları

        2

        DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular Türkiye İs Kurumu (İSKUR) internet sitesi üzerinden Online olarak 04.11,2024 - 08.11.2024 tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

        KURA ÇEKİMİ HAKKINDA

        Noter kura çekimi 04.12.2024 günü saat 14.00'dc Darphane vc Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi vc yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

        3

        AÇIKLAMALAR

        • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepc Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 21 meslek için 142 kamu işçisi ahım yapılacaktır.
        • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.
        • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
        • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR taralından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) Noter kurası ile belirlenen 4 katı kadar asıl aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir. Asıl adaylar arasından başarılı aday belirlenememesi halinde açık kalan aday kontenjanı kadar yedek aday arasından sözlü (mülakat) sınav ile işe alınacak işçiler belirlenecektir.
        4
        • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
        • Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
        • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"